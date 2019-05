comizio elettorale

Sabato Giorgia Meloni a Palermo

La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sabato sarà a Palermo per un comizio in vista delle elezioni europee del 26 maggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2019 - 14:01:07 Letto 390 volte

Giorgia Meloni a Palermo. La presidente di Fratelli d’Italia, sabato sarà nel Capoluogo per un comizio in vista delle elezioni europee del 26 maggio. La manifestazione, prevista per le 17, si terrà in piazza Politeama.

Saranno presenti, oltre al portavoce provinciale Raoul Russo, ai coordinatori regionali per la Sicilia Occidentale e Orientale, Giampiero Cannella e Manlio Messina, i parlamentari nazionali Carolina Varchi, Raffaele Stancanelli, e il capogruppo FdI al consiglio comunale di Palermo, Francesco Scarpinato, candidato siciliano assieme a Luca Cannata, Francesco Rizzo e Maria Fernanda Gervasi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!