Saguto: ''Ho zittito Totò Riina e adesso rischio di essere vittima di un errore giudiziario''

''Sono la sola donna che ha avuto il coraggio di zittire Totò Riina...''

09/03/2018

"Sono la sola donna che ha avuto il coraggio di zittire Totò Riina e che gli ha inflitto, insieme alla Corte d’Assise, 13 ergastoli". Così Silvana Saguto, l'ex presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale, accusata di avere gestito in modo spregiudicato i patrimoni sottratti alla mafia favorendo familiari e amici. Si è difesa così dalle pagine del settimanale Panorama, nel corso di una lunga intervista in edicola. "Ho organizzato i confronti tra Riina e collaboratori di giustizia come Buscetta, Mutolo e Marchese - dice -. Mi sono formata e cresciuta accanto a uomini come Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che, tengo a ricordare, mi voleva un bene incredibile”.

Riguardo alla polemica per quella frase catturata dalle intercettazioni sulla figlia di Borsellino ("Lucia è una cretina") Silvana Saguto ha precisato: "E' una frase estrapolata dal contesto. Tagliando e cucendo brandelli di intercettazioni si può fare dire a un uomo ciò che si vuole. Se sono riusciti a ricostruirli ad arte come nel mio caso, non oso immaginare cosa siano stati capaci di fare in altri. La verità è che hanno provato a farmi saltare in aria con questa inchiesta. Massimo Ciancimino, come risulta dalle intercettazioni, ha detto: 'Dobbiamo toglierla dalle misure di prevenzione'. Sono stata indicata come il giudice più corrotto d’Italia e ho subito un processo mediatico su fatti che sono stati solo asseriti e mai dimostrati. Il procuratore generale non si rende conto della nullità delle accuse. E non è vero che ho detto 'Sono Dio onnipotente'. E' stato sicuramente omesso un 'non'. Sono oltretutto una donna cattolica. Praticante. Non mi paragonerei mai a Dio".

Sulla spesa di 15 mila euro mai saldata al supermercato, Saguto dice: "Un debito. E comunque della spesa si occupava mio marito". "Ho paura di essere vittima di un errore giudiziario. Ma non accadrà", continua.

