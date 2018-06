Salta la differenziata a Palermo, montagne di rifiuti nelle strade del centro

raccolta differenziata

Salta ancora la raccolta differenziata a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/06/2018 - 15:53:29 Letto 367 volte

Salta ancora la raccolta differenziata a Palermo dove in molte strade vi sono montagnole di rifiuti. Sono saltati i turni dell'organico e della plastica.

In via Paolo Paternostro, in centro, vi sono i contenitori dell'organico e montagne di plastica accanto ai portoni. I cittadini hanno telefonato alla Rap da dove rispondono: provvederemo. Alcune persone hanno attaccato fogli sui rifiuti: “Visto che non siete puntuali abbiamo assemblato noi”.

Proprio ieri il presidente della Regione, Nello Musumeci ha annunciato che “l'emergenza rifiuti in Sicilia durerà ancora un anno, fino a quando non saranno realizzate le nuove discariche e nuovi impianti. Dobbiamo correre contro il tempo".

