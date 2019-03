Salvataggio 49 migranti a Lampedusa, Sinistra Comune: ''Atto che restituisce dignità umana''

sbarco a Lampedusa

Salvataggio 49 migranti a Lampedusa, Sinistra Comune: ''Atto che restituisce dignitą umana''

''E' grave che un Ministro della Repubblica pensi che con un decreto o un tweet si possano infrangere plurisecolari e consolidate norme di diritto del mare'', afferma Sinistra Comune.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2019 - 16:01:18 Letto 379 volte

"Ringraziamo con calore Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Humans che batte bandiera 'palermitana' e naviga nel Mediterraneo per la solidarietà e i diritti umani. Palermo è la città di provenienza della nave e resta il porto aperto per essere #CompliciDelSalvataggioDiViteUmane. La Mare Ionio ha tratto in salvo 49 persone, sbarcate ieri a Lampedusa. L'impegno degli equipaggi, di terra e di mare, lo hanno reso possibile, restituendo a tutti e tutte noi umanità e dignità.

Esprimiamo piena fiducia nel lavoro della procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo sul salvataggio delle 49 persone, certi che la Mare Ionio abbia rispettato tutte le norme ed il diritto internazionale.

E' grave che un Ministro della Repubblica pensi che con un decreto o un tweet si possano infrangere plurisecolari e consolidate norme di diritto del mare. L’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le leggi e accordi finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Sulla Mare Ionio c’è la Palermo che vuole salvare vite e restare umana."

Dichiarazione di Sinistra Comune.

