Salvataggio naufraghi da parte della Marina Militare, Orlando: ''Conferma obbligo di salvare vite umane''

''Gli interventi di salvataggio di alcuni naufraghi operati ieri dalla nave della Marina Militare confermano ciò che è sotto gli occhi di tutti: salvare vite umane è un obbligo morale'', lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Gli interventi di salvataggio di alcuni naufraghi operati ieri dalla nave della Marina Militare Cigala Fulgosi e dalla nave Mare Jonio, confermano ciò che è sotto gli occhi di tutti: salvare vite umane è un obbligo morale e legale cui nessuno può e deve sottrarsi." Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Ringraziamo i nostri militari che ancora una volta, come tante volte negli ultimi anni, hanno onorato l'impegno di servire la Costituzione e ringraziamo tutti coloro che in questi anni, militari, pescatori, volontari, uomini e donne di mare hanno contribuito a salvare migliaia di esseri umani dalla morte. Sono il loro lavoro ed il loro impegno che hanno salvato il volto e l'anima dell'Italia da una deriva inumana, oltre che pericolosamente incostituzionale. Di fronte a questi risultati, appare evidente che il tentativo del Ministro dell'interno di ostacolare, se non impedire del tutto l'azione di Mediterranea e della nave Mare Jonio è, esso sì, un crimine ed un atto contro la legge e la morale".

