Salvataggio naufraghi da Sea Eye, Orlando: ''Palermo porto sicuro''

''Si indichi subito un porto sicuro a questa imbarcazione e a questi naufraghi. Un porto sicuro che non è certamente in Libia e che potrebbe essere Palermo'', lo ha dichiarato Leoluca Orlando.

"A poche ore dalla sparizione di una imbarcazione che aveva lanciato un SOS inascoltato nel Mediterraneo, che fa temere il peggio, la presenza della nave Sea Eye in quella zona è riuscita a salvare 50 vite umane, 50 persone fra cui molti bambini.

Mi auguro che nessun Salvini di turno, né in Italia né in Europa, pensi di poter fare campagna elettorale sulla pelle di questi esseri umani.

Si indichi subito un porto sicuro a questa imbarcazione e a questi naufraghi. Un porto sicuro che non è certamente in Libia e che se non si trovano velocemente alternative potrebbe essere Palermo."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando.

