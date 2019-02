soccorso escursionista

Salvato escursionista ferito a Monte Pellegrino

Intervento congiunto del Soccorso alpino e del IV Reparto volo della Polizia di Stato per prelevare un escursionista ferito a monte Pellegrino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2019 - 21:42:39 Letto 334 volte

Intervento congiunto del Soccorso alpino e del IV Reparto volo della Polizia di Stato per prelevare un escursionista ferito a monte Pellegrino.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 in località Gorgo rosso quando l'uomo, G. B., 87 anni, in escursione con un gruppo del Cai a monte Pellegrino, è scivolato battendo violentemente la testa e procurandosi profonda ferite lacero contuse al naso e alla fronte. Del gruppo faceva parte anche un volontario della stazione Palermo-Madonie del Sass che ha allertato la squadra di reperibilità e prestato le prime cure al ferito.

Scattato l'allarme, una squadra del Soccorso alpino ha raggiunto a piedi il luogo dell'incidente mentre due tecnici si sono imbarcati a Boccadifalco sull'elicottero della polizia che è decollato in pochi minuti, ha raggiunto l'obiettivo e li ha calati col verricello. Il ferito è stata imbracato con il “triangolo di evacuazione” e recuperato dall'elicottero insieme ai soccorritori. E' stato poi trasportato all'aeroporto di Boccadifalco dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118.

“La rapidità dell'intervento, risolto in meno di due ore dall'incidente, prova quanto sia importante ed efficace che i nostri tecnici abbiano la possibilità di essere trasportati in elicottero sul luogo dell'intervento, in genere su terreno impervio e difficile da raggiungere” sottolinea Leonardo La Pica, capo della X delegazione Sass, che sottolinea “la validità della collaborazione con il reparto volo della polizia”.

Fonte: Soccorso alpino

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!