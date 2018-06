vaccini

Salvini: ''10 vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi''

''Ritengo che 10 vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi''.

"Ritengo che 10 vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi". Lo ha detto Matteo Salvini nel suo intervento telefonico questa mattina a Radio Studio 54. "Sui vaccini - ha aggiunto - garantisco l'impegno già preso in campagna elettorale di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe. Ma siamo in due al governo, c'è un'alleanza con il M5S e sto ragionando con il ministro della Salute Grillo".

Commentando le dichiarazioni di Salvini, il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha detto: "Il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di poter assicurare comunque una tutela vaccinale alle persone e soprattutto ai bambini. Poi - ha aggiunto - ognuno ha la sua opinione sui vaccini. Voi conoscete la nostra".

Le parole di Salvini hanno sollevato una serie di polemiche. Fra chi ne ha commentato le parole, anche il medico e divulgatore scientifico Roberto Burioni, che ha risposto al ministro con un tweet poi ripreso dall'ex premier Renzi: "No, ministro Salvini. Dieci vaccini - ha scritto Burioni - non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori. Questa è una bugia pericolosissima; se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è cosa molto preoccupante. Quelli che riporto io - ha sottolineato - sono fatti, suffragati da dati scientifici solidissimi".

A stretto giro è arrivata la replica di Salvini. "Io ho vaccinato i miei figli - ha spiegato -. Alcuni vaccini salvano la vita, dieci vaccini per alcuni bambini sono inutili ed alcuni pericolosi; quindi non sono un 'No Vax' e ci sono tante reazioni avverse documentate. Burioni si confronti con altri colleghi medici che pensano l'esatto contrario suo". "Io ritengo che la salute dei bambini spetti alla mamma ed al papà - ha aggiunto Salvini - e quindi alcuni vaccini sono fondamentali; troppi vaccini rischiano di far male. Nessun bambino può essere escluso dalla scuola e dall'asilo. Su questo c'è un programma nella Lega, questo c'è nel contratto di governo". "Poi tra professori si confrontino per carità di Dio. Io i miei figli li ho vaccinati - ha concluso Salvini - grazie a Dio va tutto bene. Dal morbillo ci si deve salvare, altri vaccini mi sembrano assolutamente superflui".

