Salvini a Bossi: rispetto sue idee ma non cambio le mie. Su Orlando: Ha visione squadrista democrazia *VIDEO*

Le parole di Matteo Salvini a margine dell'incontro incontro avuto con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Palazzo d'Orleans a Palermo.

"Rispetto le sue idee, ma non cambio le mie. I numeri dicono l’esatto contrario, i numeri dicono che non siamo mai stati così forti nelle regioni del Nord e con grande orgoglio dico che siamo determinanti e presenti in tutte le regioni del Sud. Il voto della Calabria la settimana scorsa lo testimonia. Vogliamo unire, se qualcuno vuole dividere non è il momento né il movimento. I padri nobili sono i 9 milioni d’italiani che ci hanno scelto”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a margine dell'incontro incontro avuto con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a palazzo d'Orleans a Palermo, commentando l'intervista al presidente della Lega Umberto Bossi che gli rimprovera la prospettiva "il nazionalista" impressa al partito.

"In discussione leadership partito? No, un partito che ha il 33% dei voti e l’affetto di milioni di italiani penso che risponda coi fatti”.

Sul sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Salvini invece ha detto: “Sarebbe carino che un sindaco accogliesse nella sua città tutti, a prescindere dai colori, anche quelli che votano il centrodestra. Un sindaco che dice ‘non mi piace se arriva Tizio o Caio’ ha una visione medievale, un pochino arrogantella, un pochino squadrista della democrazia. Non pretendo di stare simpatico, e che venga a salutarmi, ma dire ‘non è benvenuto a Palermo’ mi sembra meschino nei confronti dei palermitani”.

