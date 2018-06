salvini

Salvini a Catania: ''La Sicilia non è un campo profughi Ue''

''Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi''.

"Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Catania.

"Sono stato al Viminale e ho aperto diversi fascicoli ha scoperto che in Italia il costo di assistenza per i richiedenti asilo è il più caro d'Europa e i tempi di rilascio delle autorizzazioni i più lenti", ha aggiunto "L'Europa è lontana e da lì - ha detto - arrivano novità dannose per l'Italia, ci daranno più immigrati. Spagna e Francia lasciano gli oneri a Italia. Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso".

"Qualche fessacchiotto pensa che io voglia che qualcuno muoia in mare. Non ha capito nulla. Gli immigrati non devono partire. Lavorerò con i governi dei Paesi africani per limitare le partenze: ho intenzione di andare in Tunisia. Non smantellerò tutto quello che ha fatto Minniti - dice il segretario della Lega - ma 7 mila espulsioni mi sembrano pochine. A quel ritmo il problema lo risolviamo in 80 anni. Ripeto, bisogna tenere questi disperati nei Paesi d'origine".

Alcune decine di appartenenti ai centri sociali di Catania hanno contestato a Piazza Verga il ministro dell'Interno. I manifestanti sono tenuti a distanza da un notevole gruppo di appartenenti alle forze dell'ordine. Hanno esposto un manifesto con la scritta “Salvini torna a casa” urlando slogan contro il vicepremier. "Le contestazioni? Chissenefrega, ci sono cose più importanti che dobbiamo fare", ha risposto Matteo Salvini. Diversi cori hanno accompagnato la lenta passeggiata di Salvini: quelli dei contestatori si sono alternati a quelli dei sostenitori del leader della Lega.

