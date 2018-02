Matteo Salvini

Salvini a Palermo, il leader della Lega ne ha per tutti ***VIDEO***

Matteo Salvini, leader della Lega, inizia il tour al Sud partendo da Palermo

14/02/2018

Inizia il tour al Sud di Matteo Salvini. Il leader della Lega, in una cinema mezzo vuoto a Palermo inizia il suo mini tour al Sud e lancia frecciate anche al governo regionale che lui con i suoi uomini sostiene: "Il governo Musumeci è l'inizio di un cambiamento, per i miei gusti c'è ancora troppo passato. Chi sceglie Lega il 4 marzo e chi l'ha scelta alle regionali vuole più coraggio e un taglio netto con il passato. Comunque si sta migliorando rispetto alla disastrosa situazione precedente".



"Abbiamo mandato a casa Crocetta, mandiamo a casa Renzi - aggiunge - non vedo l'ora che arrivi il 4 marzo. Le nostre battaglie sono battaglie concrete, non seguo le promesse e le fantasie degli altri, non temo un pericolo fascista, razzista, alieno". Per Salvini "c'è bisogno di creare lavoro, di andare in Europa a difendere la pesca e l'agricoltura siciliana. Mentre gli altri parlano di ministri, vari ed eventuali, il ministero della Pesca, dell'Agricoltura e del cibo sarà gestito da un uomo o da una donna della Lega per difendere il nostro territorio, il nostro mare e i nostri prodotti".

Nel video l’intervista al leader della Lega.

