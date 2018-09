Porta a Porta

Salvini a Porta a Porta: in pensione a 62 anni con quota 100

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/09/2018 - 13:16:58 Letto 465 volte

" In pensione con quota 100 a 62 anni e una pace fiscale che fornirà fino a 20 miliardi di euro” queste le affermazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini durante la trasmissione Porta a Porta. La quota 100 raffigura la somma dell'età anagrafica e di quella contributiva per accedere alla pensione, i requisiti quindi saranno fissati a 62 anni cui aggiungere la quota 41 anni e mezzo di contributi e secondo alcune stime ciò potrebbe costare già nel 2019 13 miliardi al lordo delle tasse. Salvini parla anche sulla pace fiscale i cui beneficiari saranno " quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, chi è in contenzioso con Equitalia; non è un regalo, è gente che è disperata che pagherebbe il 10% del dovuto, gente che per riavere un conto corrente, correrebbe a pagare". Così facendo, "si possono incassare più di 20 miliardi di euro" Parlando del crollo del Ponte Morandi, chiarisce: "Per la ricostruzione serve regia pubblica con fondi privati, con commissario che risponda alla città. In un momento così grave non si può essere tifosi, tutto pubblico o tutto privato. Bisogna ricostruire bene e prima possibile". Il ministro inoltre rende noto che "entro fine mese" il pacchetto immigrazione-sicurezza arriverà in consiglio dei ministri e sul tema migranti, dichiara "Se capita un'altra Diciotti mi comporto nella stessa maniera ma faccio in modo che non arrivi e per quanto concerne l'allarme razzismo in Italia lanciato dalle nazioni unite evidenzia: "Vanno certificati i soldi che gli italiani danno all'Onu, 700 milioni che diamo a questi signori che poi mandano gli ispettori". Infine in merito ai 49 milioni, risultato della truffa elettorale che ha visto condannati in primo grado Bossi e Belsito, Salvini evidenzia: "Non ci sono i soldi in Italia, non ci sono in Lussemburgo, sono stati spesi, è tutto certificato così come lo è ogni spesa dal 2013".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!