Salvini a ruota libera: no a limiti sui contanti, via Imu su negozi sfitti. E propone cedolare secca

All'assemblea di Confesercenti a Roma il ministro degli Interni ha rinnovato vecchi impegni e annunciato nuove idee, per il rilancio del settore commerciale e non solo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2018 - 14:37:31 Letto 411 volte

Partenza al governo "in quarta" per Matteo Salvini. Il ministro degli Interni e leader della Lega è un fiume in piena, e all'assemblea di Confesercenti a Roma propone soluzioni e alternative a problemi fiscali ed economici, tra impegni rinnovati e dichiarazioni inedite.

Fra le ultime figura quella sul limite all'uso dei contanti per gli acquisti: "Non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa: ognuno è libero di pagare come vuole e quanto vuole", ha dichiarato Salvini a margine dell'assemblea, in netta contrapposizione con le politiche di lotta all'evasione fiscale promosse dal precente governo.

E poi ancora rivoluzione fiscale della flat tax già dal 2018, cedolare secca negli affitti del settore commerciale, abolire l'Imu per i negozi sfitti, e ultimo ma non ultimo il già più volte dichiarato smantellamento della legge Fornero reintroducendo la "quota 100".

Proposte accolte con favore da Confesercenti e Confedilizia, che intravedono ampi margini di collaborazione con Salvini e lo identificano come portavoce nella lotta alle pressioni fiscali dei commercianti. C'è già chi punta il dito contro le esternazioni sui contanti senza limiti, o sulle effettive possibilità di recuperare i soldi persi in caso di tagli e aggiustamenti. Dal canto suo, Salvini rassicura: nessuna falsa promessa, ma impegni assunti nel programma di governo.

