Salvini aggredito da una donna congolese: strappata la camicia e un rosario

Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve, in Toscana, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali 2020.

Pubblicata il: 09/09/2020

Aggredito il leader della Lega, Matteo Salvini, da una donna congolese che lavora per un progetto del servizio civile del Comune di Pontassieve. E' stata identificata e sarà denunciata. La donna è riuscita ad avvicinare il leader della Lega e in pochi secondi lo ha strattonato, strappandogli la camicia e la catenina al collo. Immediato l'intervento della polizia che ha fermato la congolese, che secondo la Digos era in uno stato di alterazione. La donna, che non ha precedenti penali, rischia una denuncia per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale: accertamenti in tal senso sono in corso da parte della Digos. La donna avrebbe agito da sola e non aveva preso parte alla manifestazione che questa mattina si è tenuta a Pontassieve contro la presenza di Salvini.

"Ognuno può avere idee politiche, calcistiche, religiose diverse, ma la violenza no: la camicia me la ricompro, ma strappare dal collo un rosario che mi ha regalato un parroco è una cosa che non sta né in cielo né in terra, e quella persona si dovrebbe vergognare". Così il leader della Lega, Salvini, dopo l'aggressione subita a Pontassieve. "La cosa bella che mi porto via è una signora che mi ha detto 'Matteo io non la penso come te, ma ti chiedo scusa a a nome di quella deficiente, se vuoi ti offro un caffè'", ha riferito Salvini.

"Matteo Salvini aggredito a Pontassieve da una facinorosa militante antifascista che gli ha strappato camicia e rosario. I veri democratici". Lo scrive su Twitter il deputato leghista Guglielmo Picchi.

