Salvini attacca De Luca: ''Dov'era ieri quando i tifosi del Napoli facevano assembramento?''

Matteo Salvini commenta le immagini dei festeggiamenti dei tifosi napoletani dopo la vittoria della Coppa Italia.

Pubblicata il: 18/06/2020

“Mi domando dov'era il signor De Luca, quello che voleva usare il bazooka. Siccome hanno rotto le scatole a me per la distanza e la mascherina, qui c'erano molte migliaia di persone. Son contento per loro, ed è un bel segno per Napoli, ma non possono condannare Salvini. Io lascerei più libertà". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Mattino Cinque, commentando le immagini dei festeggiamenti dei tifosi napoletani dopo la vittoria della Coppa Italia.

"Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove". Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), intervistato durante la trasmissione Agorà su Rai 3, commenta così i festeggiamenti dei tifosi in piazza a Napoli ieri sera.

