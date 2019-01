Cara di Mineo

Salvini: ''Chiuderemo il Cara di Mineo''

Pubblicata il: 28/01/2019

"È mia intenzione chiudere il Cara di Mineo entro quest'anno. Più grossi sono i centri più facile è che si infiltrino i delinquenti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista radiofonica a RTL.

E non si tratterebbe della prima chiusura di un Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Giovedì prossimo chiuderà il Cara di Castelnuovo di Porto. Al momento si sta procedendo ai trasferimenti con cittadini, parroci ed enti del terzo settore che si sono mobilitati per offrire ospitalità ai migranti che, una volta chiusa la residenza, non avranno più un alloggio dove stare. Le offerte di accoglienza, circa un centinaio, sono arrivate da varie parti d'Italia: venti solo da Roma e Lazio. Il Comune della cittadina alle porte di Roma solleva anche il problema di chi è ancora nella struttura e non si sa che destinazione avrà: "Resta da capire - affermano - cosa ne sarà degli oltre 200 richiedenti asilo ancora lì in attesa di trasferimento...".

