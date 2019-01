decreto sicurezza

Salvini: ''Consegnerò tre ville confiscate alla mafia ai palermitani, Orlando non pensi di metterci immigrati''

In una diretta Facebook il vicepremier Matteo Salvini torna a parlare di immigrazione e di mafia. E cita il sindaco di Palermo che nei giorni scorsi ha dichiarato che non applicherà il decreto sicurezza Salvini.

Pubblicata il: 06/01/2019

In una diretta Facebook il vicepremier Matteo Salvini torna a parlare di immigrazione e di mafia. E cita il sindaco di Palermo che nei giorni scorsi ha dichiarato che non applicherà il decreto sicurezza Salvini che vieta l’iscrizione all’anagrafe per i richiedenti asilo con permesso scaduto. "Il sindaco di Palermo è uno dei fenomeni che si occupa di 'insicurezza' e vuole più immigrazione. Su questa scrivania ho una delle foto delle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò l'onore, l'orgoglio e la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in una diretta Facebook dal suo studio al viminale.



"In una di queste ville, in via Vergine Maria per l'esattezza, troveranno accoglienza per finalità sociali dei bimbi e dei ragazzi autistici. Si tratta di ville confiscate alla famiglia mafiosa Arenella-Acquasanta", aggiunge. Quindi continua "io sono qui nel giorno della Befana, non so dove siano i sindaci e i governatori ribelli".

