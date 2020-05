Coronavirus

Salvini: ''Conte? Al Governo comanda la Cgil''

''Conte chiede il contributo dell'opposizione? Abbiamo 30 proposte'', così il leader della Lega Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2020 - 15:13:16 Letto 386 volte

"Conte chiede il contributo dell'opposizione? Abbiamo 30 proposte per Conte". Così il leader della Lega Salvini al Corriere che aggiunge: "Il problema è se lui si permetterà di disobbedire a chi comanda in questo governo e in questo Paese, la Cgil".

Salvini critica il decreto Rilancio: "Per essere operativo ci vogliono 98 decreti" e in più "le tasse a giugno si pagano", nonostante "per milioni di persone non è ancora arrivata la cassa integrazione di marzo". Il Recovery Fund? "Se tutto va bene arriverà nel 2021, ma è un prestito..."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!