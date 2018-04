nuovo governo

Salvini continua a predicare coerenza: ''Non lascio Berlusconi''. E non si sente minacciato da Mediaset

Dopo la separazione voluta da M5S il capo della Lega rassicura sulla propria linea d'azione, che rimane invariata. Per Salvini infondate le ipotesi che Berlusconi e le sue tv siano pericolo per l'Italia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2018 - 11:47:39 Letto 398 volte

"Zero". Queste, secondo Matteo Salvini, le possibilità di un governo Movimento 5 Stelle-Pd. Il leader leghista si dice sicuro del fatto che se un governo nascerà, non sarà tra i due partiti che in queste ore stanno cercando un punto d'incontro per governare l'Italia, che però sembra lontano.

E a proposito di punti d'incontro e patti disattesi, Salvini si è detto coerente con la linea decisa all'inizio della campagna elettorale, e per niente intenzionato a separarsi da Silvio Berlusconi scindendo la coalizione di cui fa parte. "Lasciare Berlusconi non è l'unica strada per fare il governo: non cedo a veti, controveti e capricci", dice Salvini riferendosi inequivocabilmente alle passate richieste dei Cinquestelle affinché si potesse formare un governo con la Lega.

Il capo del Carroccio è ancora aperto alle trattative, ma ancora alle proprie condizioni: "Il Centrodestra ha vinto con un programma comune e siamo ben disponibili a dialogare con i secondi arrivati ma non coi terzi".

Riferimenti anche alle recenti dichiarazioni di Luigi Di Maio, tornato sull'annosa questione Berlusconi e Mediaset, considerati una minaccia per la democrazia in Italia: "Non mi sento assolutamente minacciato dalle tv di Berlusconi - taglia corto Salvini - Non penso che in Italia ci siano rischi di questo tipo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!