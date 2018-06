vucumprà

Salvini contro i vucumprà: multe fino a 7mila euro per chi acquista in spiaggia

Anche i venditori ambulanti finiscono nel mirino di Matteo Salvini.

Anche i venditori ambulanti finiscono nel mirino di Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno ha annunciato una direttiva che prevede multe per chi acquista in spiaggia occhiali da sole, abiti e borse false. Tra le regole del provvedimento ministeriale “Spiagge sicure” - che secondo quanto riportato da La Stampa sarà pronto a fine giugno - ci sono anche quelle sui tatuaggi e i massaggi: multe per chi paga per ottenerli.

Ma non finisce qui, la direttiva Salvini punta non solo a presidiare i litorali dall’assalto dei venditori ambulanti abusivi, ma anche a monitorare chi affitta loro alloggi e magazzini per la merce. Il provvedimento del Viminale sarà inviato a tutte le prefetture e prevede il rafforzamento della collaborazione tra forze dell’ordine e la polizia municipale delle zone balneari. Per attuare i controlli sulle spiagge senza pesare sui sindaci, il ministro Salvini pensa di ricorrere ai fondi europei della legalità.

Le sanzioni per chi acquista prodotti falsi sono state previste dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto multe “da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”. Per chi vende invece la multa è ancora più alta: per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza l’autorizzazione e fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, la sanzione va da 2.582 a 15.493 euro, più la confisca delle attrezzature e della merce.

