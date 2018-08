governo

Salvini e Di Maio tornano a parlare di Italia, annunciate prime mosse del ''cambiamento''

Luigi Di Maio e Matteo Salvini riportano l'attenzione su questioni diverse dall'immigrazione, con annunci importanti e prese di posizione

Pubblicata il: 14/06/2018

I primi giorni del "Governo del cambiamento" non sono stati tra i più facili. Il nuovo esecutivo della Repubblica italiana è entrato ufficialmente in azione, ma per molti è una pura formalità, dato che tra ripensamenti pre-formazione, preparativi interminabili e questioni urgenti, il governo era già sceso in campo ben prima.

In questi attimi concitati, un po' "fuori dai radar" era rimasto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, vicepresidente del Consiglio e grande assente in occasione di vari eventi recenti: “Il primo decreto che voglio portare in Consiglio dei ministri si chiama decreto dignità”, è il suo modo di "rifarsi vivo". Di Maio ha dato l'annuncio intervistato da Radio Rtl. Il ministro ha poi elencato i punti principali del decreto: eliminare le burocrazie e i vari spesometri e redditometri, "che rendono un inferno la vita degli onesti"; regolare con una norma le delocalizzazioni, in particolare quelle delle grandi multinazionali; ridurre il rinnovo illimitato dei contratti a tempo determinato e abbattere i livelli di precariato in generale; vietare la pubblicità del gioco d’azzardo.

Nella stessa direzione, quella del cambiamento e del "fare subito", va anche Matteo Salvini. Il ministro degl Interni e vicepresidente del Consiglio è stato protagonista assoluto e catalizzatore di polemiche, attenzione mediatica e dure condanne politiche per via di spinose vicende internazionali, ma i suoi occhi rimangono puntati sulla situazione italiana. "Ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax", ha annunciato Salvini all’assemblea annuale di Confesercenti, ricordando di volersi occupare dell'attuazione del programma stabilito con tutte le forze a disposizione.

