Salvini è in Sicilia: ''Bisogna creare lavoro'' *VIDEO*

Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato in Sicilia, prima tappa la Stele di Capaci.

Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato in Sicilia. Dopo avere lasciato l’aeroporto "Falcone-Borsellino", prima tappa della giornata nell’Isola, come si vede dal video, è stata la Stele di Capaci, per un omaggio alle vittime della strage di mafia del 23 maggio 1992: Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Ai margini del Giardino della memoria, ad attenderlo, le Sardine e i militanti di Potere al popolo. Dopo Capaci, appuntamento a Porticello, per un incontro con i pescatori e conferenza stampa a Bagheria.

"La mafia non è ancora stata vinta. Lotta alla mafia significa aiutare le forze dell'ordine ma anche dare lavoro", ha detto il leader della Lega, incontrando i giornalisti dopo avere deposto una corona di alloro a Capaci.

"Oggi è una giornata fondata sul lavoro. Incontriamo pescatori, artigiani commercianti, disoccupati operai. Mentre altri organizzano passerelle coi vip io ho scelto di dedicare la giornata di oggi al lavoro in Sicilia e la giornata di domani al lavoro in Calabria". Poi il riferimento al ponte sullo Stretto, il cui dibattito è di nuovo di attualità: "Le infrastrutture sono fondamentali per il lavoro. Un ponte che unisca Sicilia e Calabria serve all'Italia, ai siciliani ai calabresi. E dà lavoro a migliaia e migliaia di persone".

