crocifisso nei luoghi pubblici

Salvini e Lega: crocifisso obbligatorio in qualsiasi luogo pubblico. Porti compresi

La proposta di legge è in attesa di essere discussa alle camere, ed è anche un messaggio (non troppo) indiretto agli immigrati in Italia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2018 - 11:04:09 Letto 667 volte

La proposta di legge sarebbe già stata depositata in parlamento: Matteo Salvini e la Lega spingono perché venga resa obbligatoria l’esposizione del crocifisso in tutti i luoghi pubblici. Anche nei porti.

Obiettivi del provvedimento sarebbero le scuole, gli uffici pubblici, i consolati, le carceri, le università e, appunto, anche i porti, luoghi cardine su cui si è incentrata la politica di Salvini nei suoi primi passi da ministro dell'Interno italiano. Cosa succede a chi non espone il crocifisso? Paga, e caro: le multe arriverebbero fino a mille euro. Quasi superfluo osservare che la mossa del Carroccio abbia una forte connotazione politica, soprattutto nell'ambito dei porti: "chiusi ai migranti o no che siano, sono italiani, e l'Italia è un Paese legato a doppio filo con la religione cristiana". Il messaggio, indiretto ma non troppo, è per gli immigrati che da poche ore o da una vita intera frequentano i luoghi pubblici italiani.

L’Espresso riporta che la proposta di legge è già stata depositata in parlamento e ora è in attesa di essere calendarizzata e discussa alle camere. In un estratto della relazione di presentazione della legge, firmata dalla deputata leghista Barbara Saltamartini, si legge: “Risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo. Cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i princìpi su cui si fonda la nostra società. Rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese”.

