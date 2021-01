Crisi di Governo

Salvini e Meloni: ''Il governo in Italia non c'è più. Conte si dimetta, elezioni subito''

''C'è un governo confuso e dimissionario e un centrodestra compatto, le priorità sono la salute, il lavoro, la scuola, le infrastrutture e la giustizia'', ha ribadito il leader leghista, Matteo Salvini.

14/01/2021

"C'è un governo confuso e dimissionario e un centrodestra compatto. Per noi le priorità non sono i litigi di Conte e Renzi, Di Maio e Zingaretti, sono la salute, il lavoro, la scuola, le infrastrutture e la giustizia", ha ribadito il leader leghista, Matteo Salvini.

"Chiediamo che oggi Conte venga in Parlamento a spiegare agli italiani cosa sta succedendo. Se c'è un governo, trovino i numeri e facciano, altrimenti si facciano da parte", ha concluso il leader della Lega.

"Il governo in Italia non c’è più? Che si fa? #elezioni #democrazia #libertà", aveva scritto Salvini su Facebook dopo la conferenza stampa di Renzi.

Sulla stessa linea il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Italiani in ginocchio, governo allo sfascio. L'Italia non può permettersi di perdere altro tempo. Conte si dimetta. Elezioni subito", afferma su Facebook. "Riteniamo non si possa stare qui a perdere tempo, per questo ci appelliamo al presidente della Repubblica Mattarella perché si possa chiudere il prima possibile questa querelle", ha poi detto Meloni lasciando al Camera al termine del vertice di centrodestra.

Per la leader di Fdi "stiamo assistendo a un circo che gli italiani non si possono permettere. In un paese normale il presidente del Consiglio si dimetterebbe, Conte venga domani in Aula a verificare se ha una maggioranza". "La nostra posizione la conoscete, senza la maggioranza si va al voto".

Fonte: Adnkronos

