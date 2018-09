Salvini

Salvini furioso contro chi si masturba in pubblico: ''Torni di nuovo ad essere reato''

Masturbarsi in pubblico era un reato penale fino al 2015 quando è stato depenalizzato dal Pd e questa misura trova in disaccordo il Ministro dell’Interno Matteo Salvini...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/09/2018 - 23:20:25 Letto 332 volte

Masturbarsi in pubblico era un reato penale fino al 2015 quando è stato depenalizzato dal Pd e questa misura trova in disaccordo il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha diramato una nota in cui annuncia una lettera al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nella quale chiede che masturbarsi in pubblico torni ad essere un reato penale.

Tutto ciò dopo essere venuto a conoscenza che un 28enne albanese che si era masturbato davanti una ragazzina, non avrà conseguenze penali ma solo una multa da pagare.

Matteo Salvini scrive così in un post:

“È un altro regalo del Pd agli italiani a cui cercheremo di rimediare, scriverò subito in questo senso al ministro della Giustizia: giù le mani dalle donne e dai bambini!”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!