Salvini: ''Governo a tempo con M5S fino a dicembre''

''Rinnovo al M5s l'invito per accompagnare Italia nei prossimi mesi con un governo a tempo che faccia poche cose e bene''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2018 - 17:44:55 Letto 342 volte

"Rinnovo al M5s l'invito per accompagnare Italia nei prossimi mesi con un governo a tempo che faccia poche cose e bene". È quanto ha detto Matteo Salvini al termine del consiglio federale della Lega.

"Se di governo di tregua o a tempo bisogna parlare - aggiunge -, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludendo qualsiasi esecutivo tecnico alla Monti". "Non daremo mai l'ok a un governo telecomandato da Bruxelles" sottolinea Salvini, che aggiunge: "Non è pensabile una prorogatio del governo Gentiloni. Mi rifiuto di mandare Alfano a rappresentare il Paese al Consiglio europeo di giugno".

"Voto a ottobre o a novembre? Sì, se non si rispettano condizioni della Lega" rimarca. "Al presidente Mattarella, lunedì, potremmo chiedere, per evitare l'ennesimo governo tecnico irrispettoso per gli italiani, un governo che si faccia carico di fare in fretta e bene poche cose: una legge elettorale che mandi al governo chi prende un voto in più, come per le regionali – conclude Salvini -, il blocco dell'Iva e delle accise rispettando parametri europei e di andare a Bruxelles a dire che prima viene l'interesse nazionale".

