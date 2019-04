25 aprile

Salvini: ''Il 25 aprile celebro a Corleone chi ha combattuto per l'Italia''

''Il 25 aprile, celebrerò il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà dell'Italia, sarò in mezzo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Corleone'', lo ha dichiarato in una nota il leader della Lega Matteo Salvini.

“Il 25 aprile, per celebrare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà dell’Italia, sarò in mezzo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Corleone, per ringraziarli del fatto che ogni giorno rischiano la loro vita per liberare la Sicilia e l’Italia dalla mafia”. Lo ha dichiarato in una nota il leader della Lega Matteo Salvini, ministro dell’Interno, in quella che appare una replica indiretta agli attacchi ricevuti oggi dal M5S sulla festa della Liberazione.

“Sarà l’occasione – ha aggiunto – per inaugurare la nuova sede del Commissariato di Polizia, al cui ingresso verrà scoperta una targa che ricorda tutte le vittime di mafia e sarà di buon auspicio per le future battaglie: “Una storia di contrasto al crimine mafioso, presidio di legalità a tutela dei diritti e della civile convivenza”. Onorare il passato preparando un futuro migliore, questo faccio da uomo, da padre e da ministro. Le polemiche le lascio volentieri agli altri”, ha concluso Salvini.

