Salvini in Libia, arriva il no di Tripoli: ''Rifiutiamo l'idea di campi profughi qui''

Matteo Salvini è volato a Tripoli, in Libia, per un vertice sul tema migranti.

25/06/2018

Matteo Salvini è volato a Tripoli, in Libia, per un vertice sul tema migranti. Il ministro dell’Interno ha proposto alle autorità libiche di creare dei centri di accoglienza per i migranti nel sud del paese. Ma il governo libico ha fatto sapere che “rifiuta categoricamente” l’ipotesi di campi profughi sul suo territorio. “Non è consentito dalla legge libica”, ha spiegato il vicepremier Ahmed Maiteeq.

“Hotspots dell’accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini a sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un imbuto, come Italia”, ha scritto su Twitter il vicepremier, al termine dell’incontro con Abdulsalam Ashour.

La Libia "rappresenta un'opportunità di sviluppo. Saremo vicini alle autorità libiche anche con i necessari supporti tecnici ed economici per garantire insieme la sicurezza nel Mediterraneo e rafforzare la cooperazione investigativa e più in generale la collaborazione in tema di sicurezza", ha detto poi il ministro dell'Interno durante l'incontro a Tripoli.

"Nella prima metà di settembre terremo una conferenza sull'immigrazione illegale con la visione italiana e libica", ha annunciato Maiteeq. "Ci faremo promotori - ha aggiunto da parte sua il titolare del Viminale - in sede europea di tenere questa conferenza in Libia, perché i problemi devono essere affrontati e risolti in Libia non in altre capitali europee".

“I problemi della Libia devono essere risolti in Libia e non in capitali europee”, ha poi sottolineato Salvini in quella che sembra una frecciata alla Francia. “Giovedì al Consiglio europeo sosterremo di comune accordo con la Libia che i primi centri per accogliere i richiedenti asilo di vadano costruiti in Libia”, ha aggiunto Salvini. “Ci faremo carico di portare in Europa l’idea che la Libia non sia un problema ma una grande opportunità”.

