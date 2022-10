Salvini incontrerà Meloni: ''Lega non rinuncia a Viminale e Agricoltura, pronto a fare la voce grossa''

Nuovo Governo

Salvini incontrerÓ Meloni: ''Lega non rinuncia a Viminale e Agricoltura, pronto a fare la voce grossa''

Il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrerÓ la presidente Fdi Giorgia Meloni.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrerà la presidente Fdi Giorgia Meloni "pronto a fare la voce grossa che a questo punto si rende necessaria" per rilanciare la richiesta del Carroccio di guidare il Viminale nel prossimo governo.

E di "non rinunciare" alla richiesta di esprimere il ministro delle Politiche Agricole. Lo hanno riferito fonti della Lega, indicando in questi due dicasteri le "richieste ancora in campo".

Fonte: TGCOM24

