nuovo governo

Salvini invita Di Maio: ''Giù da piedistallo, mettiamoci al tavolo''. E chiede governo in settimana

Il capo della Lega apre a intese concrete e rapide, scavalcando le discussioni sui nomi. Tagliata fuori definitivamente la sinistra

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2018 - 12:39:05 Letto 365 volte

Alla luce della vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Molise, il leader della Lega Matteo Salvini non perde tempo e va dritto al sodo con Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle: “Lo dico a Di Maio, lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo”, è l’appello di Salvini in apertura di un congresso a Trieste.

Fare presto è la priorità assoluta, mettendo anche in discussione anche la propria posizione in merito all'eventuale ruolo di premier: “Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana”, ha rilanciato Salvini, aggiungendo “A guidare il governo siano i primi arrivati, ma non dico Salvini o morte. Se tutti scendono dal loro piedistallo e si parla di cose e non di nomi, non c'è problema”.

Su una cosa però, e già da tempo, i capi di entrambi i partiti sono d’accordo: la posizione del centrosinistra non permetterà ai Dem di prendere parte alle concertazioni su chi farà cosa. “Gli italiani hanno le idee chiare: sinistra e Pd cancellate dalla faccia della terra”, ha tuonato Salvini senza peli sulla lingua.

I prossimi traguardi per Lega e M5S saranno le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta; nel frattempo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta elaborando quanto emerso dalle consultazioni indette dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati durante l'incarico esplorativo da lui conferitole.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!