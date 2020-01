Salvini lunedì a Palermo

Salvini a Palermo

Lunedì 3 febbraio Matteo Salvini sarà a Palermo.

30/01/2020

Matteo Salvini lunedì 3 febbraio sarà a Palermo per un appuntamento pubblico. Top secret il programma della visita palermitana del leader della Lega.

Con molta probabilità, Salvini prenderà parte ad una manifestazione politica, ma ancora non si sa il luogo e l’orario dell’appuntamento siciliano.

L’arrivo del leader leghista a Palermo si inquadra in un tour politico che comincerà la prossima settimana e che Matteo Salvini effettuerà in varie regioni italiane, toccando, oltre la Sicilia, anche la Toscana, le Marche, la Puglia, la Calabria, il Veneto, il Piemonte, Roma, Napoli, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, dove, a Trieste, parteciperà alla Giornata del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe.

