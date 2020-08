migranti

Salvini: ''No campi profughi Ue in Sicilia, Puglia e Calabria''

''Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d'Europa. Sono terre di: bellezza, ricchezza, lavoro e cultura'', così il leader della Lega, Matteo Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2020 - 00:06:20 Letto 461 volte

"Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d'Europa. Sono terre di: bellezza, ricchezza, lavoro e cultura. Se io andrò a processo a Catania per aver bloccato gli sbarchi, penso che dopo di me dovranno andare processo quelli che hanno agevolato e organizzato gli sbarchi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ieri mattina a Foggia per l'ufficializzazione del passaggio da Forza Italia al partito del Carroccio del sindaco Franco Landella.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!