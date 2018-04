salvini

Salvini: ''Pronta la ruspa per gli zingari''

Matteo Salvini torna ad ''attaccare'' i rom.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2018 - 16:35:11 Letto 358 volte

Matteo Salvini torna ad “attaccare” i rom: "Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa", scrive su Twitter il segretario della Lega, commentando il caso dei poliziotti aggrediti e presi a sassate a Roma, nel campo rom di via dei Gordiani al Prenestino, nella serata di Pasqua.

In quattro hanno rubato in un appartamento, sono fuggiti alla vista della volante e sono stati inseguiti all'interno del campo nomadi: qui, per aiutarli a fuggire, altri connazionali hanno ostacolato la polizia che è riuscita comunque a bloccare uno dei fuggitivi. Ma durante l'accompagnamento del fermato nell'auto di servizio, alcuni dei presenti, per evitare venisse arrestato, hanno lanciato oggetti sia contro i poliziotti che contro le auto di servizio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!