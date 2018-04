salvini

Salvini pronto a chiedere un incontro a Di Maio

Apertura di Matteo Salvini verso Luigi Di Maio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2018 - 16:48:17 Letto 344 volte

Apertura di Matteo Salvini verso Luigi Di Maio: “chiederò un incontro per valutare la sua disponibilità a venirci incontro”, ha detto il leader della Lega.

"Gli italiani - ha aggiunto - vogliono persone capaci di fare e io, a Di Maio, chiedo se vogliamo fare qualcosa oppure no, senza fermarci a veti o simpatie. Se la risposta sarà no, i numeri dicono che si torna al voto". "E' ovvio che per dialogare con uno, questo deve aver voglia di ascoltare e rispondere. Se questo mi dice 'il presidente del Consiglio lo faccio io, la squadra è mia, il programma è mio, comando io, quello là non mi piace, parlo con chi ho voglia', capite che non è esattamente il modo migliore per dialogare", ha aggiunto Salvini.

Poi, rispondendo alle domande dei cronisti su eventuali altri vertici della coalizione di centrodestra dopo quello di domenica ad Arcore, ha detto: "Non ci sono vertici, esiste il telefono". Salvini ha poi ribadito: "Escludo di unirmi al Pd di Renzi, Boschi e Serracchiani. Il dialogo possibile è con i 5 stelle". Il leader della Lega, continuando a chiedere a tutti di abbandonare i veti, ha sottolineato: "Ci proverò fino all'ultimo, se non sarà possibile la parola torna agli italiani".

"A questo punto - ha proseguito - è Di Maio che deve dire agli italiani se continuare a dire 'no' a tutto" o "se vuole parlare di temi. Io sono pronto a governare anche domani: la Lega ha fatto più di un passo indietro per eleggere i presidenti delle Camere, mi piacerebbe che anche gli altri usassero lo stesso buon senso. Se tutti restano sulle stesse posizioni - o io o nessuno - l'unica via che resta è quella del voto".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!