''Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le case chiuse''...

"Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le 'case chiuse'. Ne sono sempre più convinto". La proposta arriva dal segretario della Lega, Matteo Salvini. Già mesi fa il numero uno del Carroccio aveva ribadito la proposta della Lega che aveva intenzione di introdurre nel programma elettorale per le prossime politiche.

La replica del Pd non si è fatta attendere: “Sull’idea delle “case chiuse” Salvini se ne faccia una ragione: il nostro Paese, per fortuna, non tornerà mai indietro - replica la deputata del Pd Fabrizia Giuliani -. Noi non consentiremo mai politiche che farebbero felici i trafficanti di esseri umani. Le donne della Lega si ribellino, anche perché l’Europa, forse Salvini non lo sa, sta andando in senso opposto”.

