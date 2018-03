salvini

Salvini: ''Stiamo lavorando a una manovra con meno tasse''

Una manovra ''alternativa'', con ''meno tasse''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2018 - 15:11:44 Letto 344 volte

Una manovra "alternativa", con "meno tasse". Ad annunciarla è il leader della Lega, Matteo Salvini. "Stiamo lavorando. Entro aprile, qualunque sia il governo, c'è una manovra economica da preparare" ha detto Salvini a chi gli domandava, a margine dell’incontro con i parlamentari neoeletti a Milano, su quali punti programmatici ritiene di voler chiedere sostegno.

"Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo - ha spiegato - una manovra alternativa fondata sul contrario: meno tasse. E a Bruxelles saranno contenti perché tutti sono contenti se l'Italia cresce". "Io dialogo con tutti - ha poi sottolineato - mi hanno chiesto di dialogare con tutti e dialogo con tutti: poi c'è un programma scelto dagli italiani quindi più che dialogare con Salvini bisognerà scegliere l'idea d'Italia".

E a chi gli chiedeva se si tornerà a votare nel caso non si riuscisse a formare un governo, il leader del Carroccio ha risposto: "Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi". Poi, in conferenza stampa ha dichiarato: "O il governo può governare o la parola torna agli italiani". "Credo poco ai governi tecnici e governi a tempo per fare una o due riforme" ha aggiunto Salvini, sottolineando che comunque "una legge che preveda il premio di maggioranza la farei domani mattina. Qualcuno non ha voluto il premio di coalizione".

