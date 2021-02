Governo

Salvini su Draghi: ''C'è sintonia sulle urgenze vere dell'Italia''

''Conte parlava di legge elettorale e altre cose che non contano in questo momento per la vita dei cittadini'', così il leader della Lega, Matteo Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2021 - 12:13:10 Letto 366 volte

"Non l'avevo mai incontrato prima, non riesco a giudicare una persona dopo 2-3 incontri e quindi a differenza di altri, non ho dei pregiudizi. Diciamo che in sintonia sui temi concreti e sulle urgenze vere dell'Italia, ci siamo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando del premier incaricato, Mario Draghi, ospite di 'Mattino 5' su Canale5.

"Nelle settimane passate, in tv si sentiva Conte che parlava di legge elettorale, di proporzionale e altre cose che non contano in questo momento per la vita dei cittadini".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!