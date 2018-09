nave Ong Aquarius 2

Salvini su Facebook avverte la nave Ong Aquarius 2: ''In Italia #portichiusi''

Matteo Salvini posta su Facebook un avvertimento alla nave Ong Aquarius 2

Pubblicata il: 17/09/2018 - 16:05:57

Matteo Salvini posta su Facebook un avvertimento alla nave Ong Aquarius 2.

A poche settimane dalla vicenda della nave Diciotti, il ministro dell’Interno non molla e reitera la sua linea dura sui migranti.

“La nave Ong Aquarius 2 questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il Canale di Sicilia. Ha cambiato nome (aggiungendo un ‘2’) e bandiera, ma non cambierà destinazione finale: NON in Italia! #portichiusi”. Scrive sul social il leader della Lega.

