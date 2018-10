sgombero abusivi

Salvini sugli abusivi: ''Giustizia è fatta''

''Come promesso giustizia è stata fatta. Grazie a tutti, a partire dalle forze dell'ordine''. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta lo sgombero degli abitanti abusivi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/10/2018 - 12:47:10 Letto 597 volte

"Come promesso giustizia è stata fatta. Grazie a tutti, a partire dalle forze dell'ordine". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta lo sgombero degli abitanti abusivi che nei giorni scorsi a Palermo hanno aggredito una troupe di Striscia la Notizia.

Nei giorni scorsi il vicepremier aveva annunciato un intervento in via Savagnone. "Pochi giorni fa - il suo commento - in un immobile comunale a Palermo, gli inquilini abusivi hanno aggredito Stefania Petyx di 'Striscia la Notizia'. Le era già successa una cosa simile a Catania. Nel servizio abbiamo visto di tutto. Spintoni, minacce, mani addosso. Lei che cade dalle scale, l'operatore messo in fuga, perfino il cane bassotto in pericolo. Questa gentaglia va cacciata".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!