Salvini sul risultato elettorale: ''Unica volta in cui Governo che perde esce rafforzato''

''E' l'unica volta in cui il Governo che perde esce rafforzato: i 5 stelle spariscono, il Pd ha vinto perché ha perso due regioni'', ha detto Matteo Salvini.

"E' l'unica volta in cui il Governo che perde esce rafforzato: i 5 stelle spariscono, il Pd ha vinto perché ha perso due regioni". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Anch'io a proposito dell'esito dell'election day.

"Come Lega passiamo da 46 a 75 consiglieri regionali", ha poi sottolineato."Rispetto alle regionali i nostri voti sono quasi raddoppiati, le elezioni europee sono un altro paio di maniche, stiamo parlando di elezioni per sindaci e governatori - ha spiegato il leader della Lega - A Macerata abbiamo vinto con il 52% e la Lega è primo partito, mai capitato. In provincia di Treviso la Lega e la lista Zaia fanno il 70% dei voti".

