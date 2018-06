politica e social

Salvini twitta sulla morte del migrante sindacalista, l'hashtag scatena le polemiche

Il ministro degli Interni ha condiviso un articolo sulle proteste scaturite dall'aver definito ''pacchia'' la vita dei migranti, commentandolo sarcasticamente

Pubblicata il: 05/06/2018

Matteo Salvini prosegue deciso e inamovibile nella campagna per rafforzare il controllo sui migranti in Italia e rendere l'espulsione un gesto concreto e immediato. Il neo ministro degli Interni è ancora nell'occhio del ciclone per la vicenda che ha coinvolto Sacko Soumayla, sindacalista malese di 29 anni ucciso in provincia di Vibo Valentia.

#colpadiSalvini, scrive il leader della Lega in un tweet con allegato un articolo de Il Giornale sulle proteste scatenatesi tra i sostenitori di Soumayla, dopo la controversa scelta di Salvini stesso di definire le condizioni di vita dei migranti nel nostro paese una "pacchia" destinata a finire.

Le reazioni del social network Twitter, com'era prevedibile, sono state le più disparate: dal sostegno incondizionato, alle accuse di demagogia, alle dure critiche per un comportamento definito disumano e razzista.

In queste ore Salvini è stato anche un "osservato speciale" della diplomazia dei paesi africani: sua la frase “La Tunisia esporta spesso e volentieri galeotti”, che ha portato alla convocazione dell'ambasciatore italiano a Tunisi per rispondere delle azioni del ministro dell'Interno. "Qualcuno in Tunisia si è offeso, sbagliando: io, guardando ai numeri, ho detto che arrivano persone per bene e persone meno per bene”, ha replicato Salvini, che si è detto pronto a un incontro con il suo omologo tunisino per discutere di immigrazione.

Sempre attraverso i social network ha espresso il proprio sgomento Maurizio Martina, reggente del Pd, che su Facebook si è mostrato sorpreso dell'assenza di condanne ufficiali sulla vicenda Soumayla da parte del governo Conte. "Altro che ‘fine della pacchia’. Qui la prima cosa da fare è sconfiggere l’indifferenza delle istituzioni", è la denuncia social di Martina.

