immigrazione e pensioni

Salvini-Boeri, Lega di Gela a Mancuso: ''Dev'essere confuso, disoccupati ovunque''

La necessitą dell'immigrazione regolare per pagare le pensioni agli italiani continua a essere oggetto di polemiche in Sicilia

06/07/2018

La Sicilia si divide sul contraddittorio tra Matteo Salvini e Tito Boeri, e nell'Isola parte un botta e risposta tra chi si schiera con il Presidente dell'Inps, come Michele Mancuso di Forza Italia, e chi invece non riesce a capacitarsi di come si possa remare contro il Ministro dell'Interno.

"L’on. Mancuso fa il filo al presidente dell’INPS, Tito Boeri, nel cavalcare una solenne castroneria, quella secondo cui gli immigrati regolari pagherebbero le pensioni agli italiani". Lo afferma Massimo Vella, portavoce del circolo “Gaetano Filangieri” della Lega di Gela (CL). "Duole rilevare - aggiunge - che Mancuso non rilevi egli stesso l’incongruità delle affermazioni di Boeri, per almeno due motivi: anzitutto, negli ultimi giorni sono emersi dati sull’evasione contributiva di immigrati residenti a dir poco allarmanti; in secondo luogo, perché lo scenario ipotizzato da Boeri sarebbe realizzabile in una situazione di piena occupazione, con offerta di lavoro superiore alla domanda".

Nelle scorse ore Mancuso aveva fatto due inviti: uno diretto a Salvini, a occuparsi di una politica dei fatti e non delle parole, e un altro a Boeri, a cui ha indirizzato l'auspicio di incontrarsi in Sicilia, per discutere valide misure di miglioramento del sistema pensioni grazie ai contributi versati dagli immigrati. "Oggi - replica ancora Vella, che è di vedute totalmente opposte - la situazione è inversa: disoccupazione in tutto il Paese, con numeri a due cifre al Sud, in cui la crisi non accenna a fermarsi a causa di una classe dirigente incapace di proporre soluzioni. Quelle soluzioni che Mancuso chiede al Governo M5S-Lega, non risulta le abbia fornite al tempo in cui Forza Italia governava, tranne che perorare cause dalla scarsa incisività sul territorio, ma utili ad amici e alle reti para-clientelari. In Forza Italia - conclude - devono essere confusi, perché a parole promuovono l’identità europea e quella italiana, poi sul territorio se ne escono con affermazioni prive di fondamento logico ed economico".

Matteo Salvini ha criticato fortemente i dati e i dossier Inps presentati ieri da Boeri, a dimostrazione della necessità dell'immigrazione regolare per pagare le pensioni agli italiani. Mancuso non è il solo a supportare il Presidente dell'Inps, e Vella risponde anche su questo tema allineandosi col leader della Lega sui segnali che il Paese sta mandando in merito, a suo dire errati: "Duole anche rilevare il silenzio della deputazione nazionale", dice, "che in teoria ha strumenti cognitivi e professionali per controbattere alle parole dell’onorevole Mancuso".

