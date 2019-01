reddito di cittadinanza

Sammartino: ''Ex sportellisti siano stabilizzati tramite decreto sul reddito di cittadinanza''

''Gli ex sportellisti vanno valorizzati e tutelati in visione di un nuovo apparato burocratico siciliano''. Lo afferma Luca Sammartino, presidente della V commissione dell'Ars e deputato del Pd.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2019 - 17:36:28 Letto 314 volte

"Gli ex sportellisti vanno valorizzati e tutelati in visione di un nuovo apparato burocratico siciliano. Proprio per questo ho chiesto al Governo regionale di farsi carico, all'interno della Conferenza Stato-Regioni, delle posizione di incertezza in cui vivono, ormai da diverso tempo, questi lavoratori che devono essere stabilizzati all'interno dei Centri per l'impiego in relazione alle nuove figure professionali richieste dal reddito di cittadinanza".

Lo afferma Luca Sammartino, presidente della V commissione dell'Ars e deputato del Pd, che ha incontrato oggi i sindacati i quali hanno accolto positivamente la proposta della commissione.

"Di Maio - prosegue Sammartino - mantenga adesso le promesse fatte lo scorso agosto. Alla luce del decreto di cittadinanza è arrivato il momento di prendere una posizione definitiva senza più tentennamenti. Non possiamo perdere altro tempo. Facciamo appello al Governo Musumeci di rappresentare seriamente la questione".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!