diritto di cronaca

San Cipirello, giornalista cacciato dal Consiglio comunale. Assostampa ''Nessuno imbavagli i cronisti''

Nei giorni scorsi Leandro Salvia è stato costretto dal presidente del Consiglio comunale ad abbandonare l'aula. Solidarietà dell'Associazione, che si schiera e promette battaglia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2018 - 11:19:54 Letto 370 volte

Brutto episodio a San Cipirello (PA), dove nei giorni scorsi il giornalista Leandro Salvia è stato costretto dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Randazzo a lasciare l’aula consiliare, dove Salvia si trovava per raccontare i lavori della seduta per conto del Giornale di Sicilia. Il Presidente, che ha ritenuto sgradita la presenza del cronista, ha fatto ricorso anche all'intervento dei vigili urbani.

Salvia aveva raccontato lo spettacolo andato in scena giorni fa in piazza Liborio Mannino, che consisteva nel lavaggio di auto condotto da una ballerina, giudicato troppo irriverente e poco decoroso non solo dalla stampa ma anche dagli stessi cittadini del luogo. Il caso era montato in fretta facendo il giro dei social, portando il sindaco Vincenzo Geluso a scusarsi prontamente.

Dura e ferma la reazione dell'Associazione Siciliana della Stampa: "Non consentiremo a nessuno di imbavagliare i cronisti, a maggior ragione quelli che operano in realtà difficili, spesso nel più assoluto isolamento e privi di ogni forma di tutela". Ieri il Consiglio regionale dell’Associazione ha ascoltato Salvia, a cui la segreteria di Palermo ha consegnato la tessera di socio offrendogli l’iscrizione al sindacato unitario dei giornalisti ed esprimendo sentimenti di vicinanza, solidarietà ed affetto.

Il segretario regionale Roberto Ginex ha chiesto già stamattina un incontro urgente al prefetto di Palermo Antonella De Miro per affrontare la questione, e la giunta dell’Assostampa Siciliana manderà un segnale ancor più chiaro: sarà presente in una delle prossime sedute del Consiglio comunale di San Cipirello, per stare al fianco di Leandro Salvia nella lotta per la cronaca in un territorio complicato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!