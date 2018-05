rissa

San Lorenzo, comunione finisce in rissa: sedie e bicchieri per aria, cinque feriti e una denuncia

In un ristorante di via della Stazione scene da saloon dei film western. Tutto sarebbe nato da una lite tra bambini, per poi degenerare all'improvviso

Pubblicata il: 28/05/2018

Doveva essere una felice giornata di svago e festeggiamenti, invece si è trasformata in una violenta rissa tra più di 20 persone. A San Lorenzo, in un ristorante di via della Stazione, due diversi gruppi di invitati presenti per festeggiare altrettante prime comunioni sono stati protagonisti di una guerra di sedie e bicchieri, come nei saloon dei film western.

Dalle ricostruzioni dell'accaduto la prima scintilla sarebbe nata da un diverbio tra due bambini, appartenenti ai due gruppi di invitati non collegati tra loro, che sarebbero stati però prontamente sedati dai genitori. Ma di lì a poco sarebbe arrivata la seconda, decisiva causa scatenante della rissa: come si evincerebbe dalle registrazioni di sorveglianza del locale, un uomo avrebbe spinto una donna, scatenando l'ira di amici e parenti di quest'ultima. Da quel momento in poi, vero far west: bottiglie e bicchieri rotti, sedie per aria e svariati feriti: tra di loro anche un bambino.

A placare i rissosi sono quindi intervenuti carabinieri e polizia, che hanno poi condotto in questura due persone denunciandone una. Il bilancio della rissa è di cinque persone ferite che si aggiungono alla denuncia, con grande rammarico del titolare Raffaele De Prisco, dispiaciuto per l'accaduto e dimostratosi del tutto collaborativo nel rintracciare i responsabili.

