San Lorenzo, sequestrati prodotti ittici e sanzioni per 15mila euro

Controlli tra via San Lorenzo e Pallavicino.

Pubblicata il: 17/03/2018 - 14:57:11

Sequestri, sanzioni amministrative e contravvenzioni al Codice della Strada sono gli esiti dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, tra via San Lorenzo e Pallavicino.

Nel corso dei controlli nei confronti di una pescheria è stata riscontrata da parte del titolare una violazione degli obblighi previsti dalla normativa europea per la tracciabilità dei prodotti, in ragione della quale è stata irrogata una sanzione di 4.500 € con conseguente confisca di 6 kg di pesce. Stessa sorte è toccata ad un venditore ambulante di pesce, al quale è stata comminata la medesima sanzione e sono stati sequestrati poco più di 5 kg di prodotti ittici.

Durante i controlli è stato sanzionato ed allontanato un parcheggiatore abusivo sorpreso a svolgere l’attività illecita in via Socrate, nei pressi di una fermata degli autobus. L’uomo, non nuovo all’abusivo esercizio dell’attività di guardamacchine, è stato sanzionato per 3000,00 euro. A far da cornice all’attività ispettiva alcuni posti di controllo lungo le arterie principali della zona, durante i quali sono state controllate più di cinquanta persone ed oltre trenta veicoli, riscontrando violazioni al Codice della Strada, con sanzioni pari a circa 2.000 euro.

