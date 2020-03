coronavirus

San Martino delle Scale, Carabinieri consegnano farmaco salvavita

I militari si sono offerti di ritirare il farmaco personalmente ed hanno portato la terapia direttamente a casa della signora.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/03/2020 - 12:05:44 Letto 362 volte

Ieri a San Martino delle Scale, i militari della locale Stazione hanno consegnato un farmaco salvavita al domicilio di una donna 73enne, gravata da diverse patologie.

La donna, mentre stava effettuando la spesa vicino casa sua, ha incontrato i militari impegnati nei controlli sul rispetto dei provvedimenti della Presidenza del C.d.M. e, avendo saputo della disponibilità dei Carabinieri a venire in soccorso delle persone malate e bisognose in questo periodo di grande emergenza, ha rappresentato il suo problema non avendo nessuno che potesse ritirare il farmaco a Palermo.

I militari si sono offerti di farlo personalmente ed hanno portato la terapia direttamente a casa della signora che, emozionata, ha ringraziato affettuosamente i militari con i quali ha voluto scattare una foto ricordo.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!