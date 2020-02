ristrutturazione caserma

San Mauro Castelverde, dalla Regione 250mila euro per ristrutturare la caserma

Ammontano a circa 250mila euro i fondi assegnati per la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di San Mauro Castelverde.

Pubblicata il: 20/02/2020

L'assessorato regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana ha formalizzato il decreto di finanziamento per la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Ammontano a circa 250mila euro i fondi assegnati per l'intervento attraverso il decreto del dirigente generale Fulvio Bellomo.



«Il Governo Musumeci - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - prosegue nella campagna di finanziamenti e cantieri a tutela del patrimonio pubblico dei luoghi di lavoro delle forze dell'ordine. Il risanamento della caserma di San Mauro Castelverde costituisce un concreto segnale di sostegno ai presidi di legalità sul territorio palermitano. Adesso il Comune - conclude Falcone - avrà sei mesi di tempo per espletare la gara d'appalto e consegnare i lavori».

