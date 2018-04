san vito lo capo

San Vito Lo Capo trasformata in una Dubai siciliana: il cemento minaccia le spiagge cristalline

San Vito Lo Capo è una delle mete turistiche più famose e frequentate della Sicilia.

San Vito Lo Capo è una delle mete turistiche più famose e frequentate della Sicilia. Con il suo mare cristallino e la sua sabbia brillante, non ha nulla da invidiare alle spiagge dei Caraibi. Ma i residenti della zona sono adesso sul piede di guerra e accolgono i turisti con un messaggio ironico ma che invita a riflettere: “Godetevi ora questo paesaggio perché presto San Vito potrebbe diventare la Dubai siciliana”.

Il motivo di tanto sdegno nasce dal nuovo progetto proposto dalla società “Marina Bay” di Trapani che punta a rifare il porto turistico e creare tutt’intorno una grande zona destinata a servizi e strutture ricettive. Come riporta La Stampa, sono previste costruzioni di grandi dimensioni proprio dove oggi c’è la spiaggia. Il lungo litorale sabbioso, famoso in tutto il mondo, rischia così di essere ridimensionato, sopraffatto dal cemento. La società ha chiesto la disponibilità di un totale di quasi 115 mila metri quadrati: uno specchio acqueo di 65 mila, un’area demaniale marittima di 43 mila e una fetta di terreno comunale di oltre 8 mila. Su quest’ultima è prevista un’edificazione di circa 17 mila metri quadri per un grande hotel con tanto di centro benessere.

A realizzare il progetto è stato un team di tecnici qualificati, guidato dall’ingegnere palermitano Pietro Inferrera, un professionista che conosce bene i sistemi per ottenere i finanziamenti necessari. I primi dubbi su questa maxi opera riguarda i costi. Il valore del progetto è di circa 40 milioni di euro, ma la società che lo ha proposto, costituita da una impresa edile trapanese e da un ex piccolo armatore della pesca, ha un capitale di appena 50 mila euro. Dunque basterebbero i finanziamenti pubblici? Il progetto conta di sfruttare le opportunità offerte dalla cosiddetta “legge Burlando” che consente interventi sulle aree demaniali marittime e apre la strada a progetti per creare strutture a servizio della fruizione del mare e per la nautica da diporto.

Il piano per la Dubai siciliana sembrava naufragato a febbraio dopo il voto contrario della Giunta e del Consiglio comunale di San Vito Lo Capo. Ma ora la Regione lo ha rimesso in campo: il procedimento è nelle mani dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente che ancora lo deve approvare ma che intanto ha diffidato il sindaco di San Vito, Matteo Rizzo, a convocare la conferenza dei servizi per raccogliere i nulla osta di Soprintendenza, Capitaneria e Demanio. “Ci sono - dice Rizzo - tutti i presupposti per dire di no, vogliamo che sia preservato l’ambiente: con questo progetto si tenta di espropriare San Vito di una delle sue zone più belle e frequentate”.

