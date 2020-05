migranti

Sanatoria migranti, Donato: ''Governo vuole spalancare le porte ai clandestini''

Francesca Donato: ''Il Governo giallorosso trova l'accordo e sforna una maxi sanatoria per gli immigrati irregolari, spalancando le porte a centinaia di migliaia di clandestini entrati illegalmente nel nostro Paese''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2020 - 17:14:51 Letto 383 volte

“Come da copione, il governo giallorosso trova l’accordo e sforna una maxi sanatoria per gli immigrati irregolari, spalancando le porte a centinaia di migliaia di clandestini entrati illegalmente nel nostro Paese”. È quanto afferma l’europarlamentare della Lega, Francesca Donato.

“È inaccettabile: da una parte si impedisce agli italiani di lavorare, si lasciano a casa i percettori del reddito di cittadinanza - aggiunge la Donato - dall’altra si garantisce il lavoro a basso costo ai clandestini, incentivando sempre più partenze dalle coste libiche, a vantaggio delle mafie che gestiscono il traffico di migranti e ingrassano le file dei lavoratori sottopagati”.

“A fronte di un crollo disastroso di interi settori come commercio, turismo, ristorazione e libere professioni, il Governo considera prioritario alimentare il business di barchini, scafisti e sbarchi di clandestini”.

“Un provvedimento vergognoso e ingiustificabile - conclude l’europarlamentare leghista - le cui conseguenze graveranno come sempre su regioni e comuni del meridione, già allo stremo e dimenticati da Roma oltre che dall’ormai latitante Unione Europea. Gli italiani non meritano questo: la Lega non starà a guardare mentre Pd e M5s fanno a pezzi il Paese”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!